裁員消息出爐後，27日美股早盤羅賓漢股價勁升1.5％，報9.77美元。今年迄今股價累計大漲18％，但較2021年上市後的紀錄高點崩跌約86％。

羅賓漢26日宣布裁撤7％的全職職務，約有150人受影響，以便在投資人對旗下服務需求減弱時削減成本。

羅賓漢財務長瓦尼克（Jason Warnick）在內部備忘錄表示，裁員是為了因應交易量萎縮，和調整團隊結構。

羅賓漢發言人透過聲明稿表示，在部分情況下，公司可能基於交易量、工作量和其他因素調整團隊。據悉，受羅賓漢調整結構影響的職務包括客戶體驗和平台共享服務、客戶信賴與安全，以及安全和生產力。

羅賓漢去年兩輪裁員大砍逾1,000個職務。截至去年底止，羅賓漢擁有2,300名全職員工。

根據羅賓漢上季財報顯示，自願離職的員工增加，在去年4月和8月兩輪裁員後，員工對工作滿意度隨即下滑。

值得一提的是，羅賓漢不到一周前才宣布以現金9,500萬美元，收購信用卡新創公司X1，該交易為羅賓漢拓展交易以外業務的最新行動。

羅賓漢憑藉著易於使用和行動優先的線上交易平台，在疫情期間掀起免手續費股票交易風潮。羅賓漢的業務在2021年第二季登上頂峰，當時每月活躍用戶數超過2,100萬人，用戶湧進羅賓漢平台投資股票、選擇權和加密貨幣。

不過截至今年5月，羅賓漢的每月活躍用戶數降至不到1,100萬人。第一季以交易為基礎的收入年減5％，並較2021年第一季暴跌逾50％。

羅賓漢上季營收超越華爾街預期，因為美國聯準會（Fed）激進升息推升該公司的利息收入。