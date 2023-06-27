有著黑白配色的虎鯨，在分類學上屬於海豚科，因此也可視為「最大型的海豚」，它也與海豚一樣靈活，也容易親近人和可以訓練，因此有些海洋公園會豢養牠(國際上現在已不贊成)。不過這種大海豚最近對人類頗有意見，攻擊帆船、游艇的事件明顯增加，恐怕是人類的活動惹怒了牠們，或許真的生氣到想殺人了。虎鯨早年的就有「殺人鯨」之稱，此名稱現已少用。

史密森尼學會報(Smithsonianmag)報導，前陣子，在西班牙附近的直布羅陀海峽行世界環球帆船賽，結果荷蘭隊伍JAJO遭遇虎鯨，船員原本以為虎鯨無害，以為只是友善的伴隨，結果虎鯨是有意的撞擊帆船，以鼻子、頭頂打擊船舵，用身體衝撞船體，船員們立即意識到虎鯨來意不善，只能降下船帆、減低速度，並製造聲響以驅趕虎鯨，所幸虎鯨沒有在糾纏，但JAJO因此事而落後了。

一艘漁船也發生似的事，荷蘭水手魯登（Wim Rutten）從蘇格蘭昔得蘭群島(Shetland)向東航行時，在北海海域發現了虎鯨。72 歲的老漁夫當時正在用魚線捕鯖魚，突然，虎鯨突然撞上了他那艘重達 7 噸的鋁製遊艇的船尾。

參與環球比賽的JAJO 帆船，與虎鯨的不愉快遭遇，船員很擔心虎鯨會破壞船舵。

魯登說：「牠刻意用身體撞擊船很多次，我不知道為什麼，過程當中，我們還有目光對視，我後來把魚線拆掉了。」

儘管這件事讓魯登感到有些驚嚇，但他還是安全回家了。

直布羅陀與北洋的相距很遠，因此不可能是同一隻虎鯨所為，科學家懷疑，一隻名叫白色葛拉迪絲(White Gladis_的雌性虎鯨可能是事件的起源，牠在2020年在西班牙外海與船隻相撞並受傷，從而引發攻擊船隻的行為。

白色葛拉迪絲不久之後生下小鯨，理論上牠會以育兒為優先，然而白色葛拉迪絲不是如此，之後再遇到船隻，牠會選擇優先攻擊船隻，直到船隻減慢為止。

之後虎鯨攻擊船隻的事件增加，大多數發生在西班牙外海，導致3艘船隻沉沒，100 多艘船隻受損。白色葛拉迪絲是主要的攻擊手，但很可能其他虎鯨也跟著有樣學樣，也一起加入攻擊船隻的行列，西班牙海洋研究當局已分析出，至少有6隻虎鯨參與破壞事件，因此他們現在的計劃是在牠們身上種上追踪器，以隨時標定位置，並提醒帆船與游艇迴避牠們，避免再發生衝突，。

然而，並不是所有人都支持這個計劃。阿威羅大學(Universidade de Aveiro)生物學家、大西洋虎鯨研究員費南德斯(Alfredo López Fernandez)認為，向鯨魚發射衛星信標，只會進一步加劇這些生物的憤怒。他說：「虎鯨肯定不會覺得身上多了個怪東西是友善的禮物。」