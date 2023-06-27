宇隆27日舉辦2023年股東常會，由董事長劉俊昌主持，全體股東出席率達56.03％，會中承認2022年度營業報告書、財務報表案及通過各項討論事項。

宇隆2022年度合併營收33.5億元，年增3.64％，營業利益5.45億元，加上美金兌換台幣升值效應，認列1.85億元業外匯兌收益，稅後純益6.22億元，EPS達10.32元，不僅首度賺進逾一個股本，且繳出改寫歷年新高的優異表現。

會中承認通過2022年度盈餘分配案，決議每股配息6元，現金配發率達58.14％，已連續13年以現金股利配發為主，以期將整體營運成果與全體股東共享。依6月26日收盤價格109元計算，現金殖利率約5.5％。

展望2023年，宇隆維持審慎樂觀看法。宇隆指出，儘管目前因通膨及地緣政治所導致的總體經濟不確定性，成為各產業短期逆風的因素，宇隆積極提升在精密金屬零組件產品的製程設計、改善與新加工工藝技術，並導入AI、大數據、智能製造工廠管理，全面提升製程與品質能力，以期進一步增加單一客戶更多不同新產品開發設計的合作契機。

宇隆擴大於產業市場的接單範圍，助力公司在汽車、醫療、運動等各面向保持良好的訂單能見度，且隨著主要客戶拉貨力道穩健增溫，尤其在汽車產業客戶出貨表現，逐步重回成長軌道，將有助公司今年下半年營運，有機會優於上半年。

宇隆2022年度汽車類、醫療類、工業應用類、自行車及其他類的營收比重，分別為64.63％、6.62％、8.34％，及20.23％，雖去年第四季因中國再次受到疫情封控等不確定性影響升溫，加上自行車產業客戶短期庫存調整，使得公司單季營運表現受到產能稼動率降低而影響，但以全年來看，在四大事業體營運規模良好放大的同時，仍致力落實優化生產效率、調整產品結構、嚴控各項成本費用等重要策略因應。