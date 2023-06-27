駐龍2022年度合併營收6.37億元，年增57.66％，稅後純益1.84億元，年增2.42倍，EPS5.13元，優於2021年度的1.5元。主要受惠各國疫情解封後國境陸續開放，旅遊商務航空客運量迅速復甦，兩大飛機製造廠波音及空巴接單熱絡，生產速度快速提升，帶動整體航太產業業績穩步向上所致。

由於歐盟已決定2026年開始徵收碳關稅，各國政府和航空公司也越來越重視減碳議題，有利於燃油效率比較好的新型飛機的銷售，也有助於大幅降低航空公司的營運成本，可預見各航空業者將會加速換機需求。

另從2021、2022年波音和空巴的接單狀況顯示，來自航空公司的新機訂單，均有顯著的增加，特別是像B737max或是A320等窄體客機的機種。

此外，依據波音和空巴對未來20年新機需求的預測，均呈現穩定成長的態勢來看，飛機的訂單面和需求面，都上看20年長期穩定的成長，只是目前受限於航太供應鏈重整，及勞動力不足的情況，使得飛機的生產及供給，暫時受到限制，一般預估此情形要到明年第三季才能獲得改善。

王昆生透露，儘管目前受限於航太供應鏈重整及勞動力不足的因素干擾，業界預測要到明年第四季窄體客機的月生產率，才有機會回升或超越疫情前的水準。不過，駐龍受惠於疫情期間的轉單效益，使得公司產品品項有大幅度的增加。

此外，依據波音和空巴112年的交機預測，加上公司新品項訂單陸續開發完成進入量產，預估今年在匯率及整體國際局勢，未有太激烈變動下，駐龍業績相較於去年，應仍能有顯著的成長。

另一方面，為因應波音和空巴的交機量將重回到未來二十年成長的軌道上，公司已開始在新的仁武航太園區規劃建置新廠，為公司邁入成長期提前布局。