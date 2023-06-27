Aramco執行長納賽爾（Amin Nasser）在馬來西亞吉隆坡舉行的亞洲能源會議上指出：「我們認為在今年剩餘時間，油市基本面大致維持健全。」

納賽爾說：「縱然好幾個經濟合作發展組織（OECD）成員國有衰退之虞，但開發中經濟體，特別是中國和印度，帶動今年原油需求每日增加逾200萬桶。」

他預測，一旦全球經濟開始復甦，石油業的供需平衡可能轉為緊俏。

納賽爾對油市前景發表樂觀看法之際，全球最大原油進口國中國的經濟成長出現停滯，促使中國人民銀行出手降息。

不過納賽爾說：「儘管中國面臨一些經濟逆風，運輸業和石化業有原油需求增長的跡象。」

這正好呼應國際能源總署（IEA）的預測，IEA預估今年全球原油日需求量，將增加240萬桶，超越去年230萬桶的增幅。IEA在6月報告指出，中國在原油需求增幅中就占了6成。

IEA的6月報告中說，「印度原油需求同樣強勁，5月數據顯示，汽油和柴油都打破紀錄。」反觀OECD國家的需求「依舊黯淡」，歸咎於製造業活動持續低迷，經濟成長力道普遍受到抑制。

Aramco執行長納賽爾點出，能源安全和可負擔性議題未受到重視。他說有鑑於亞洲經濟崛起且人口持續擴張，亞洲需要更多的能源，但通往繁榮的道路「日益受到當前能源轉型政策的威脅」。

納賽爾表示，雖說再生能源與電動車在過去十年做出貢獻，卻不足以應付全球能源消耗量增加。

納賽爾指出，相較油價每桶約75美元，綠色氫氣的成本高達每桶400美元。他說：「對石油、天然氣這類傳統能源的需求還在持續增長，而煤炭仍是全球最主要電力來源。」