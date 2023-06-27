自OpenAI推出聊天機器人ChatGPT後，在全球掀起AI熱潮，AI晶片主要供應商輝達（NVIDIA）今年來股價飆漲約175％，市值跨越1兆美元大關。花旗分析師預期，AI相關的運算將是未來幾年記憶體產業的重要推手。

花旗駐韓國分析師Peter Lee在報告中指出，搭載輝達DGX100 GPU的伺服器所需的記憶體數量，是傳統伺服器的6倍。

Lee預測，AI相關記憶體將占今年全球DRAM營收的16％，明年比重將增加至31％，2025年上升至41％，2027年更上看56％。Lee重申給予韓國晶片巨頭三星電子與SK海力士股票「買進」投資評等。

三星股價27日收盤上漲0.28％，報72,600韓元，SK海力士股價收低0.44％，報113,000韓元，今年來累計漲幅分別為31％與49％。

此外，美國唯一的記憶體晶片製造商美光亦能受惠。美光預計28日美股盤後公布上季（截至5月底止）財報，業績可能反映目前市場需求疲軟，主要因為後疫情時期消費者對電腦等產品需求驟降，以及客戶面臨去化庫存壓力。

華爾街預期美光上季營收年減58％，每股恐虧損1.71美元，相較於去年同期的每股盈餘2.5美元。不過若是美光釋出任何有關AI需求的利多消息，將能刺激股價上揚。

27日美股早盤美光股價上漲0.3％，報65.65美元，今年迄今股價累計揚升31％。