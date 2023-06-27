研究機構Fundstrat Global Advisors創辦人Thomas Lee表示，自1950年以來，標指上半年漲幅超過10％共有22次，這些年份下半年報酬中位數達8％，勝率為82％。

標指前一年下跌，但隔年上半年大漲逾10％共有9次，這些年份下半年報酬中位數為12％，勝率為89％。這意味著：標指2023年底上看4,900點。

Thomas Lee團隊看好美股下半年將出現強勁漲勢，預估標指今年將大漲逾20％至4,750點。