主計總處公布最新5月失業率降至3.46％，創近23年同月最低紀錄；主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，疫後消費潮撐起內需表現，達到穩定就業市場效果；5月失業人數降至41.2萬人，整體失業情勢尚稱穩定。

陳惠欣分析，儘管近來出口表現不佳，不過，內需服務業已走出疫情陰霾，5月又有母親節檔期等商機帶動，餐飲、住宿等服務業都有人力不足的情形，促使失業率續減，失業情勢穩定。

百貨零售確實迎來疫情後的春燕；遠東SOGO台北忠孝、復興、天母店年中慶即將登場，SOGO營運總經理汪郭鼎松表示，疫情過後人潮出籠，今年全年業績將回到2019年、疫情前的水準，而年中慶的全檔目標要力拚15％成長。

值得注意的是，經濟因素致周工時未達35小時的就業人數，連續4個月增加，5月來到22.1萬人，官員指出，與製造業廠商放無薪假、減班休息有關，不過，數字還在安全值之內，廠商沒有裁員行動，就業者又不能納入失業率計算。

展望就業市場走勢，由於6月進入畢業旺季，陳惠欣按照往年經驗指出，6月至8月失業率都會走揚，畢業生陸續找到工作後，9月失業率開始下降；從近5年數據來看，6月失業率月增落在0.06至0.07個百分點之間。