中央大學台灣經濟發展研究中心27日公布，今（112）年第一季台灣能源安全指標為66.8，較去（111）年第四季的68.7，減少1.9，相較111年第一季(66.5)略增加0.3點。中央大學台灣經濟發展研究中心研究員暨管理講座教授梁啟源指出，Q1指標下跌是因為國際能源價格雖於近期走跌，台灣的能源安全問題實際上愈來愈大，特別是111年占電源配比仍達8.2％的核電，即將在三年內全部停止，綜觀燃煤、水力、風力等能源供給，成本最低就屬核電的每度1.5元。

梁啟源分析，若加計中油補貼的燃氣成本，台電燃氣成本則每度實達5.3元，以燃氣替代核電的「非核成本」今年將達1,030億元，較去年703億元增加46％，而且114年之後每年更高達1,640億元，台電不可能一直靠政府補貼，把發電成本反映在消費上是未來的必然，目前已知，今年開始調整的電價，接續上漲壓力極大。

梁啟源亦提醒，歷年太陽光電和風電的實際設置值，占新增量(執行率)已連六年(106～111)落後。111年實際執行率約為57％(太陽光電)、24％(風力發電)，政府對未來綠電發展顯然過於樂觀，官方公布的數據也顯得「不是很老實！」

基於地方政府一直有意見，天然氣三、四、五接建置時程落後嚴重，且政府規畫的大多數新增燃氣機組共1,187萬瓩確定無法如期運轉，梁啟源指出，國內天然氣接收站負載率118％，遠高於國際正常水準的60％，目前僅11天的安全存量遠低於國際水準，夏天更低於8天，若遇海運受阻，將不只有能源風險，「更有國安風險！」