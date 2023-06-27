智慧型手機普及，許多人因為方便取用，會在相簿儲存大量照片。大陸專門分享科技等生活知識的博主「小俊」指出，手機內應避免儲存身份證、金融卡、駕照行照、帳號密碼等照片，以防手機遺失或誤傳時，讓重要個資外流。

【身分證】

很多申請都需要用到身份證，不少人習慣把身份證拍成照片保存在手機上，但其實這樣相當危險，一旦手機丟失或照片被洩露，被不懷好意的人利用，將造成不可挽回的損失。

【金融卡】

金融卡與身份證同樣重要，一旦丟失了，別人就可以利用金融卡照片和手機，來轉移戶頭裡的資金，造成財務損失。

【駕照行照】

駕照、行照上面有個人姓名、身份證號碼及家庭住址等個資，可能被有心人拿來偽造假身份辦理銀行貸款，惹禍上身。

【帳號密碼】

金融卡、網上媒體、支付平台的帳戶繁多，有些人因為記不住帳號密碼，會把寫在一張紙上然後拍照，或是直接截圖保存，若是手機遺失，個人資金和個資可能都被盜用。