一名網友日前到便當店買了2個排骨飯和2顆滷蛋，結帳金額為220元，他掏出2張百元鈔票，以及「東湊西湊」的20元銅板付帳，沒想到竟遭到老闆兒子嫌「以後這種錢不要拿過來」，讓他覺得相當傻眼，覺得自尊心受損，貼文曝光後引發熱議。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，透露昨（26日）晚到永和買晚餐，因為當時剛下班累了，加上又在飄著小雨，便沒有特別前往提款；後來他在便當店點了2個排骨飯和2顆滷蛋，一共220元，付帳時他拿出2張百元鈔票，以及「東湊西湊」的20元銅板，沒想到竟遭老闆兒子不屑直呼「以後這種錢不要拿過來！」隨後還邊數銅板邊念「要拿秤來秤比較快」。

原PO當下相當尷尬，直呼「是拿20元1塊錢，並不是拿220元全部銅板，你們可以不用這樣嗎？」沒想到老闆娘竟回嗆「生意很忙沒空數零錢」，讓原PO覺得被羞辱，表示「為了想多吃滷蛋，（在）包包裡找銅板， 好不容易湊到20塊，交給老闆買滷蛋但還換來一頓羞辱」。

貼文曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛留言「嫌客人太多，大家知道意思了」、「1塊不是錢嗎？我都跟客人說慢慢來不急」、「這種店家就是客人太多」、「後面有客人在排隊，店家忙的時候如果不想收零錢，其實可以乾脆一點，直接收下那些零錢，連數都不用數，損失再多也不會超過20元，但是客人的心，無價」、「應該換成220個1塊才對」。

更多 CTWANT 報導