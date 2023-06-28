大陸一名王姓女子近日在微博發文稱，自己在城區某公園上廁所時被68歲老人偷窺並偷拍，老人被抓了現行，隨後警方對老人處以行政拘留5天的處罰，但因為老人有基礎病，只進行了口頭教育後釋放。6月26日下午，轄區警方證實已經釋放了老人，王女已向法院提起民事訴訟，要求其賠禮道歉。

《上游新聞》報導，王女回憶，23日19點左右，自己在公園人工湖附近的女廁內發現了身穿黑衣的老人疑似在偷拍，「我聽見拍照的聲音，心生疑慮，拿著手機開了一下拍照模式從廁所門下面的縫隙看了一下，正看見他趴在女廁所地上，從門下面的縫隙向內偷窺，我果斷衝出廁所抓住了他並報警，警察在他的手機裡也發現了他偷拍的照片。」

當事人指出，「我抓到他的時候，他跟我說他年紀大了一身病，警察也管不了他，我抓著他也沒用，最多交500塊就被放出去了。」25日上午，王女和老公在轄區派出所拿到了行政處罰決定書，老人被處以行政拘留5日的處罰，「我老公在大廳看到了他，就問：你不是被拘留了麽，為什麽站在這？」

王女表示，當時對方說被拘留過了，沒有犯法，本身沒有任何歉意，讓她相當崩潰，站在派出所門口大哭，「警方晚上給我打電話說，經過檢查，發現老人有病，拘留所不收，口頭教育後就直接釋放了。」26日下午，派出所民警證實，所裡確實給老人處以拘留5天的處罰，「但我們在辦案中心那邊給他體檢了，發現當事人有高血壓，辦案中心那邊就決定拘留不執行。」

「本來我對拘留五天是可以接受的，接待我的警察態度也很好，但昨天我看到他的笑，真的是氣得渾身發抖，然後就直奔法院了。」王女士向記者確認，自己已經向轄區法院提起了民事訴訟，「主要訴求就是讓他賠禮道歉，最好貼在他們社區的居委會公告欄上，賠償方面沒有什麽要求。」

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