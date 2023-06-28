大喜之日變至悲之時。美國一對新人在親友們見證下完成「我願意」的誓詞，未料新郎戴維斯（Toraze Davis）說完後不久竟昏厥，送醫後宣告死亡，讓瓊妮（JohnnieMae Davis）成為「只有10分鐘的新娘」，讓親友難以接受。

據《紐約時報》報導，戴維斯與瓊妮特別挑選解放黑奴的6月19日「自由日」舉辦婚禮，並同時慶祝瓊妮祖母的生日、揮別新娘最近喪父的悲痛。怎料48歲的戴維斯對妻子說出「我願意」，共同走出教堂後合照不久，就突然倒地不起，送醫後被宣判腦血栓死亡。

戴維斯完成誓詞後不久猝死。（圖／翻攝自推特）

兩人任職的照護機構「ECO Supportive Living」共同上司米勒（Monica Miller）感歎，戴維斯總是充滿能量與熱情，婚禮當天「是我看過他笑最開心、最快樂的日子」，未料本該是兩人最幸福的日子，卻成了悲劇的一天。

米勒也對瓊妮結婚10分鐘變寡婦相當不捨，因為她總是幫助最弱勢的族群，是機構座右銘「像對待家人一樣照護我們的顧客」最佳代言人，希望社區未來能一直支持瓊妮度過難關。米勒在GoFundMe發起募款，希望各界幫忙籌措喪葬費與兩人孩子的養育費。

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