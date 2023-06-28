英國一名網友透露，鄰居是一名單親媽媽與兩個小孩，由於自己也是單親家庭出身，起初對她們相當友善，連自家Wi-Fi密碼都跟對方分享，但她們卻得寸進尺，常常讓頻寬爆掉，導致上網速度驟降，最後原PO將名稱與密碼改成「moochingmama1234（白吃白喝媽媽1234）」才成功拒絕鄰居。

太陽報報導，鄰居單親媽與兩名孩子同住，為了確保單親媽的安危並保持聯繫，原Po給了對方Wi-Fi密碼，隔沒幾天，孩子竟然來按門鈴要密碼，「我把密碼給他了，因為我真的不會拒絕一個孩子。」

鄰居聲稱她是創作者，收入不高，更別說要申請裝設Wi-Fi機。沒想到一個月過去了，原PO開始出現網速驟降、通訊品質不佳的後遺症，讓他相當後悔，「我有時候需要在家工作，所以要有更快速的網路。」

即使後來原PO曾問對方是否有找工程師協助處理，暗示對方不要再偷連網路，但狀況依然沒有改善，「除了持續使用我們的網路之外，他們都沒有嘗試與我們建立友誼，我們甚至還曾送過耶誕禮物給他們。」

最後原PO忍無可忍，將Wi-Fi名稱與密碼改成「moochingmama1234（白吃白喝媽媽1234）」從此之後，鄰居才沒有辦法再偷連網路。