台灣房價居高不下，對於年輕人來說買房大不易，一名女網友發文透露，她最近在看房子，原本準備下斡旋，但因為爸爸工作是板模師傅，很清楚房市目前的狀況，給她的建議是後年再買，讓該名女網友相當猶豫，此PO文一出引發討論。

原PO在Dcard以「究竟要不要在今年買房？」為題發文指出，她爸爸是板模師傅，對房市現況最清楚不過了，得知原PO最近在看房子後，直指現在買房就是被割韭菜，要她後年再買。

原PO透露，她本來有看中一間房子，也準備下斡旋了，但被爸爸這麼一說，讓她超級猶豫，甚至想放棄在今年買房，她因此發文詢問其他網友的看法。

但有網友不認同原PO爸爸的說法，紛紛表示「建議付的起真的要買，買房需要點衝動跟勇氣，長輩做相關工作不代表可以預測房市」、「如果伯父真的看房市這麼準，早在幾年前，他拚老本也要在好地段買第三間房了」、「有時候父母的話不一定準，3年前家人堅持不讓我買，結果房價一去不回頭」、「我前年沒聽長輩的話，硬要買預售屋，放到現在結果賺翻」。

也有網友認為，「好的地點我不敢說，但現在買房只要是不好的地點，就真的很高機率被割韭菜」、「既然房價短期內不可能再暴漲，而鬆動下跌的態勢已有點味道，等待發酵，若你不是非要急著現在買，何不等待一下？」。