中國大陸首架國產大型客機C919上（5）月底，完成商業首航，正式進入民航市場，挑戰波音與空中巴士飛機製造巨頭地位。C919從設計、生產到製造都是大陸一手包辦，被北京視為「民族驕傲」，不過外媒報導，C919的主要零件和技術幾乎來自美國，為防止美製民用航空產品轉為軍事用途，美國政府可能出手制裁，「C919是否會被拜登剪斷機翼？」

南華早報報導，中國首架國產客機C919開發時間超過14年，主要零件和技術非常仰賴美國，其中，C919的LEAP發動機由美國通用電氣與法國賽峰集團合資的企業「CFM國際」研製。

報導指出，北京和華盛頓關係惡化，美國擴大對中國先進技術的出口管制和貿易制裁，包括半導體和航空，美中日益緊張的局勢也衝擊航空產業。

近年來，美國政府對中國軍事、經濟和科技創新同步發展的「軍民戰略」越來越警惕，因此白宮認為，為防止美國製造的民用航空產品轉用於軍事用途，實施限制措施是必要的。

資料顯示，C919主要供應商來自中國最大國防承包商—中國航空工業集團公司，自2020年以來，旗下多家子公司已被指定為軍事最終用戶，而國營的中國航空發動機公司（AECC）旗下的商用飛機發動機公司，也被指定為「軍事最終用戶」。

2022年，美國商務部點名上海飛機設計研究院和上海飛機製造均為軍事用途供應商，這兩家均是製造C919的中國商用飛機公司（COMAC，簡稱中國商飛）所屬企業。

中國商飛目前生產兩種飛機，即ARJ21支線飛機和C919，這兩款飛機均依賴國外技術和零部件。

即使中國商飛已建立完整的上下游供應鏈體系，上海飛機設計研究院主任樂偉仍示警，美國出口管制影響了供應鏈安全，預期美國限制中國高端製造業的力道會加大，中國應該提高關鍵技術的自主程度，以應對任何限制。