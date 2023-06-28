2024總統大選戰況激烈，但藍營民調上卻暫時呈現落後態勢，引發藍營支持者焦慮。然而新北市長、國民黨總統參選人侯友宜27日早卻拋出震撼彈，稱已延攬國安會前秘書長金溥聰加入競選團隊。對此，前立委沈富雄27日就表示，「王金平已經答應要做侯友宜的現職跟過去的立委後援會，這再加上去就不得了，就是陸軍了，這就是所有國民黨過去、當下的人脈都集結了」，引發討論。

侯友宜27日上午證實，金溥聰了解很多選舉策略跟方式，經過自己親自拜訪請託後，已於2天前加入競選團隊參加重要會議，並給了自己團隊很多指導。侯友宜還提到，未來會繼續拜訪前總統馬英九、黨主席朱立倫及黨內諸大老們，一起擔任榮譽競選主任委員。

沈富雄27日在政論節目《少康戰情室》中表示，「今天這個消息，其實大家都始料未及，大家都沒想到金溥聰會加入2024大選的操盤，這是非常大的消息，這大概恐怕2024選舉的結果有任何轉機跟變化的話，金溥聰的加入是一個非常重要的因素」，沈富雄認為，「侯友宜的民調現在達到最低點，現在有了這件事那就不會再低了，因為金溥聰的這個人背後的代表性是非常大的，下一次侯友宜的民調，在黨內的支持度就不會是只有60％，一定往70％、80％上去」。

沈富雄更接著說，「再來中南部那些議員、議長紛紛會歸隊，只是大家歸隊的時間、熱情、方式有不同，但通通歸隊；最後那些立法委員也會歸隊」，沈富雄最後更爆出，「據我所知，王金平已經答應要做侯友宜的現職跟過去的立委後援會，這再加上去就不得了，就是陸軍了，這就是所有國民黨過去、當下的人脈都集結了，想要造反跟作亂的人都大勢已去」。