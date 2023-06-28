民眾黨主席、2024總統大選參選人柯文哲26日上午接受媒體人黃暐瀚專訪，透露已經有針對聯合政府團隊的各首長人選在研究，除了已想好要找誰當行政院長外，更當場邀黃出任NCC委員，讓黃大笑出聲。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉27日就表示，「這個行政院長一定是國民黨人，柯文哲沒有能力派出行政院長」，引發討論。

吳子嘉26日在政論節目《關鍵時刻》中表示，「柯文哲之前講了一個很重要的概念，說一位日本學者指出他的弱點，就是他手上沒有足夠的立法委員，來支撐他的選戰，到了8月、9月，國民黨、民進黨的立委全部都投入了，投入之後，小雞就會把母雞的場面撐起來，民調就都會上揚，只有民眾黨沒有小雞，所以柯文哲的民調過兩個月以後會面臨沒有小雞的困難，所以他急切現在需要小雞進來，這可以解決他根本問題」。

吳子嘉更說，「現在就是要幫柯文哲找鈔票、選票、立委，才能解決柯文哲的需求，沒有這些東西，諸法皆空，還是賴清德當選」，至於柯文哲行政院長的人選，吳子嘉最後更斷言，「柯文哲一定要有組織盤，因此他必須要有實質的藍白合，才能夠經營這個政府，因此這個行政院長一定是國民黨人，柯文哲沒有能力派出行政院長，因為沒有立法院的支持，行政院長怎麼幹，行政院跟立法院，如果柯文哲當總統的話，必然控制在國民黨手上」。