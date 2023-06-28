副總統、民進黨總統參選人賴清德近日接連拋出政策利多，其中私立大學、高中職學費補助引發熱議。賴甚至稱，義務役不用上陸海空戰場。民眾黨台北市議員林珍羽27日在《大新聞大爆卦》節目質疑，賴清德為搶選票提利多政見，不但打臉總統蔡英文過去七年執政，甚至也自打臉。金門防區有大膽島、烈嶼守備隊、航特兩棲營、金防部防空連，這些部隊都不用義務役來守嗎？那賴清德應該說明義務役延長至1年要做什麼？

「其實賴清德提的政見，都是一項一項在打臉現在的蔡政府！」林珍羽表示，現在要補助2萬5，過去七年都不覺得這些學生需要嗎？到了明年如果總統是賴清德，這些學生才收到幫助，那不就是打臉蔡英文過去七年來的執政嗎？這七年來賴擔任過行政院長，又當過副總統，請問都是在當薪水小偷嗎？賴清德會不會是精神分裂、自己打臉自己？

林珍羽提到，賴清德去每一場信賴之友會，都把統獨意識拿出來，說要做民主自主的國家。但是他現在每一件事，不都是在打臉綠營執政嗎？賴清德根本就是弄巧成拙，為了要趕快急救20~39歲的年輕選票，就給了這麼多的利多跟牛肉政見，但是真的能夠執行嗎？

「我前陣子才到金門最前線去勞軍，我就問賴清德。」林珍羽質疑，大膽島守備隊、烈嶼守備隊、航特兩棲營、金防部防空連，這些請問到底都是義務役還是志願役？如果今天義務役都不用上戰場的話，請問這第一島鏈的人現在在幹嘛？說政府最照顧國軍，但馬祖西莒官兵還說沒肉吃，現在又說義務役不用上戰場，因為這樣所以不給他們肉吃嗎？所以賴清德真的要想一想，急就章不會讓自己有得票的成果。

林珍羽直言，賴清德提這麼多青年學子利多，是真的在關心學生，還是在關心自己的選票？賴清德說義務役不用上戰場，也就是說志願役要上戰場？所以為什麼我們國家的募兵體系募不到兵，賴清德沒有責任嗎？因為他提出來的政見就讓人覺得說，蔡英文現在還是總統嗎？還是賴清德現在覺得：我現在講的就是會這麼做！過去七年執政都化為烏有？這不只是在騙票，還是在騙民進黨以及台灣人民的智商。

林珍羽強調，賴清德如果要說青年學子不用上戰場，那明年1月1日開始義務役要延長至1年，原因是什麼？到目前講不清楚說不明白。所以賴清德喝到全糖，為什麼年輕人還是不樂見他當總統？就是因為不把事情講清楚。當初年輕人對蔡英文有多少期待，現在對賴清德就有多少的失望。