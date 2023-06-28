傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津發動兵變，對俄羅斯總統普丁形成執政23年來空前威脅。兵變雖在24小時內平息，仍成為普丁統御一大考驗。前立委郭正亮27日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，瓦格納在俄羅斯境內解散分成三股，有些加入國防軍，有些到白俄羅斯，有些到非洲。白俄羅斯總統盧卡申科怕波蘭打，希望瓦格納幫忙鎮住，並訓練6到8萬精兵。普丁也順勢而為布局，瓦格納在基輔100公里處，讓烏克蘭腹背受敵。

「普丁還沒有演講之前，沿路還有人在跟他打招呼，還有擺拍！」郭正亮表示，可是他要離開跟群眾握手的時候，民眾已經知道普丁定調了，所以民眾感謝他離開，是因為他避開了流血戰爭。普丁一定有很多我們不知道的情報，因為這個人是特工出身的，心思細膩。第一，瓦格納抱怨國防部的東西，我聽進去了！可是我不發作。他未來就要檢驗你國防部到底是不是作戰不利？巴赫穆特最後是誰打下來的？是車臣部隊！

郭正亮提到，所以國防軍到底在幹什麼？不是瓦格納就是車臣部隊打的，所以第一個就是部隊作戰能力的問題。第二個當然就是貪汙，這個普丁一定會查，這個人KGB出身。可是也不要小看他，就這樣把瓦格納解散？不是的。

「我跟你講，大概有三路！」郭正亮指出，因為他裡面有囚犯兵，國防軍怎麼可能收？所以他講，沒有跟著普里格津往北行軍的那些人，優先加入國防軍，國防軍就收這些人。可是有一些人跟著普里格津去了白俄羅斯，目前傳出來的是3個旅，大概是8千人。白俄羅斯總統盧卡申科說，你們來了之後幫我們當訓練將軍，我希望發展6到8萬人！就是他希望瓦格納移植到白俄羅斯，為什麼？因為他非常擔心波蘭會打他！

郭正亮強調，然後他部隊放在那個地方，距離基輔只有100公里，烏克蘭也會怕，等於是腹背受敵！「這個擔心，我認為就是普丁佈的另外一個局！」就是我如果要把瓦格納放到白俄羅斯，那要有個轉折，所以這裡面有他的權謀。還有一些人是根本不能用的，比方說囚犯兵，你們就回非洲吧！所以俄羅斯境內瓦格納就解散了，可是分成三股，有些加入國防軍，有些到白俄羅斯，有些到非洲，非洲那個有點，你們自己去經營。

「瓦格納待遇非常好，每個月4千美元！」郭正亮直言，比俄羅斯好非常多，俄羅斯現在人均才1萬2、3左右。如果瓦格納戰死，還可以領到100萬盧布。盧卡申科非常歡迎他去，因為俄羅斯雖然把核武放在了白俄羅斯，可是那個是非常時期才能使用，傳統戰爭你怎麼辦？所以他會怕，波蘭一天到晚說要打過來，所以瓦格納來幫我鎮住他！有點這個味道，順便也幫普丁在烏克蘭後面鎮住。厲害的領導人就是順勢而為做出佈局。