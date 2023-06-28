黃文星拍這場戲相當辛苦。（民視提供）

黃文星有懼高症還被吊在天台。（民視提供）

黃文星在民視8點檔《市井豪門》1人分飾2角，因角色李俊杰婚內出軌被抓包，而綁架雙胞胎兄弟徐安康談判，過程被王瞳飾演的劉惠婷發現，察覺原來有同臉人的存在，本來被包在夢幻泡泡裡的她，也被真相擊潰。

日前豔陽高照下拍攝雙胞胎兄弟談判對峙重頭戲，結果2人同時摔出天台外，變成黃文星當天不斷換裝，除了一個人要演2次，連徐安康的燒燙妝也要反覆黏貼，而且在頂樓拍戲，讓懼高症的他，咬牙高掛6小時，忍不住說「腳底麻麻的」。王瞳則因劇中懷孕，身上裝了孕肚，結果太陽高溫酷曬下，肚子裡都是汗水，還在天台上又哭又喊的，筋疲力竭。

黃文星表示，這場戲是他目前為止最難熬的，因為天氣從早上9點就很酷熱，加上穿著鋼絲裝備掛在頂樓外，導致他全身多處都是紅腫瘀青，不過最讓他難受是本來就很會流汗，臉上的燒燙妝讓他熱到覺得「生無可戀」，只能拼命灌常溫水，還好劇組也很貼心，空檔都會開大陽傘及水冷風扇，讓大家消暑。

黃文星說問過兒子喜歡哪一個角色，結果兒子回答「黑化的李俊杰」，他才想到兒子也喜歡黑化後的奧特曼，他說可能這樣才夠人性吧，兒子的鼓勵讓他更有信心繼續在黑化角色上詮釋。

王瞳表示，最近太陽真的越來越酷熱，加上要裝一個小孕肚在身上，所以身上體感溫度又上身，有過敏體質的她，很怕過度曝曬後，身上又會長滿疹子跟斑點，所以有準備移動式風扇跟大瓶水壺，要跟酷熱的天氣拚戰到底。只是在天台上得知同臉人真相時又哭又喊的，讓她體力完全不支，等到收工後就先在休息室小睡片刻再進棚繼續拍攝，她說體力雖然透支，但心情是很開心，覺得角色又更邁進一大步，很期待接下來的劇情發展。