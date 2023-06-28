你昨夜作夢了嗎？夢境經常千奇百怪，一覺醒來往往滿身冷汗或者不可思議，有些夢境則很常見，吸引民眾上網搜尋背後有無任何特別意義。英國睡眠專家針對網路上每月搜尋頻率最高的5種夢境提出分析，有趣的是，夢見掉牙齒與掉頭髮，代表的意義大不相同。

英國《每日郵報》報導，先前已有研究顯示，人們入睡之後，每晚平均會做5場夢，每一場時間長度介於15分鐘到40分鐘，不過，睡醒之後會記得的夢境多半是在「快速眼動期」（REM）睡眠階段發生。英國床具業者邀請合作分析常見夢境的睡眠專家梅伊博士（Daisy Mae）說，谷歌（Google）搜尋頻率最高的夢境是「掉牙齒」，每月搜尋次數多達約2萬2000次，其餘9種夢境每月搜尋次數均未超過6000次。第2名到第10名依序為：蜘蛛、遭人追逐、掉髮、墜落、斧頭、飛行、死亡、出軌、另一半外遇。梅伊針對前5名分析如下：

第一名：掉牙齒。梅伊分析，這種夢境意味當事人擔心失去某個具有重要意義的人事物，可能是某個家人、一段感情或某個特定物品。

第二名：蜘蛛。梅伊認為，這種夢境相對複雜一些，隨夢境裡的蜘蛛的舉動、當事人平時對於蜘蛛的觀感如何而有不同意義：「如果夢中四周有蜘蛛，而且你剛好也很怕蜘蛛，那麼這種夢可能反映了你對於現實生活裡某樣人事物心懷恐懼，可能是對於情感關係、財務狀況甚至飯碗而憂心忡忡。如果夢裡的蜘蛛咬了你，那麼可能代表你遭受某人攻擊或成了受害者，此事會在你心中揮之不去。另外，值得注意的是，如果夢裡的蜘蛛體積愈大，現實生活中遭遇的問題也愈大。」

第三名：遭人追逐。解析夢境時，這是最直白的主題之一。醫師通常會這種夢境暗示當事人「在現實生活中可能正在逃避某些問題，而且絕對不是好事」。梅伊說，這種夢境反映的現實問題不久就會給當事人帶來麻煩，「所以最，面對問題、好好解決才是上策」。另一個可能狀況則是現實生活當中的各種責任讓當事人難以承受，例如，因為照顧孩子或工作而喘不過氣，這也必須仰賴當事人儘速找出現實生活中的壓力源並妥善解決。

第四名：掉頭髮。這跟掉牙齒代表的意義大不相同。梅伊說，夢境中當事人頭髮是一根根掉落或整把脫落，可能代表當事人對於「變老」懷有恐懼，或者在現實生活中自覺魅力下降。老化的腳步雖然無從遏止，但當事人可以透過尋找自我優點、善待自己來提高自信程度。倘若情緒真的很糟糕，不妨找專業人士諮詢、尋求協助。

第五名：墜落。這種夢通常意味失控。梅伊舉例，如果夢間自己接連墜落與逃跑，這暗示的可能是當事人生活中某件事情失控了，而且選擇置之不理、不去解決問題。她說，夢見墜落通常代表當事人無法控制生活中某種特定狀況，也可能代表對於生活之中某些特定事件或正在發生的事情失控而產生了焦慮，「墜落感可能代表了無助的徵兆，所以，現實生活中如果你身邊某個人正經歷某種狀況，你對此無能為力，夢境裡的墜落感反映的也許就是這麼一回事」。