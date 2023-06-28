傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津發動兵變，對俄羅斯總統普丁形成執政23年來空前威脅。兵變雖在24小時內平息，仍成為普丁統御一大考驗。前立委郭正亮27日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，俄國防部曾下最後通牒，要瓦格納重新簽約。普里格津不願意，擔心紹伊古把他給奪權了。「這叫軍隊內部的權力鬥爭」，普里格津以為普丁會幫他主持公道，但動作過頭了，俄羅斯內部有反對派，CIA、北約也在看，普丁必須「明快處理」。

郭正亮提到，普里格津所以會爆發，是因為有一個事情發生，俄羅斯國防部下了最後通牒，說這個月月底，瓦格納要重新跟國防部簽約。普里格津不願意，因為他們本來就跟國防部不好，所以就擔心紹伊古跟他重新簽約的過程，把他給奪權了。所以他這個動作是對紹伊古不滿，認為他可能會被解編、權力被奪走。所以簡單講，這個叫作軍隊內部的權力鬥爭。他認為這個聲音可以講給普丁聽到，他以為普丁會幫他主持公道。

「因為他跟普丁那麼好，可是他這個動作過頭了！」郭正亮強調，他打給普丁，普丁不接。因為他這個動作一出來，俄羅斯境內也有反對派，還有CIA、北約也在旁邊看。普丁如果不是12個小時就做出一個決斷，說你是叛變，搞不好那些力量在後面等著！所以如果讓他進入莫斯科，會天下大亂！到時候就會有反對派、外部力量就進來勾串。

郭正亮指出，所以倒不認為普里格津是收到外部的人給他錢，才做這個動作，不是。而是普丁認為，如果讓他進入莫斯科，大局就很難控制了，所以就做了一個決斷處理。是有點複雜，可是也要佩服普丁的明快處理。