吳青峰憑《馬拉美的星期二》入圍本屆金曲獎7項大獎，《馬拉美的星期 二》2LPs黑膠將於30日正式發行，除了收錄《馬拉美的星期二》專輯的12首個人創作，並 加收4首國際共創《牧神的午後》EP，預購再贈《馬拉美的沙龍》[email protected]衛武營 Blu-ray。

他聽聞黑膠為了忠實呈現專輯設計歌詞本，光印刷品成本就比寫真集還高，他笑稱：「是的！我就當自己出了人生第一本寫真集了。」《馬拉美的星期二》2LPs黑膠製作成本非常高，光是黑膠壓片、線裝書、印刷包裝成原 CD放大開本等，再加上預購禮《馬拉美的沙龍》[email protected]衛武營 Blu-ray藍光，一張成本是 CD成本的5倍。

吳青峰一聽到光是歌詞本的費用就高出一張《馬拉美的星期二》CD專輯， 很擔心他的觀眾會不會負擔太大，但見到歌詞本在黑膠版等比例放大，讓攝影師鍾靈所拍的每一張照片有最好的呈現，吳青峰也笑說：「我的中年朋友們終於可以看得到歌詞了。」