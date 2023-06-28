由於美國新公布的一些經濟數據帶來正面訊息，降低衰退憂慮，以及中國國務院總理李強表示將推新振興措施，中國經濟今年全年有望實現年初確定的5％左右成長目標，美股今天收高。
道瓊工業指數上揚212.03點或0.63%，收33926.74點。
標準普爾指數上漲49.59點或1.15%，收4378.41點。
那斯達克指數大漲219.89點或1.65%，收13555.67點。
費城半導體指數勁揚126.640點或3.60%，收3642.412點。（譯者：陳政一）1120628
由於美國新公布的一些經濟數據帶來正面訊息，降低衰退憂慮，以及中國國務院總理李強表示將推新振興措施，中國經濟今年全年有望實現年初確定的5％左右成長目標，美股今天收高。
道瓊工業指數上揚212.03點或0.63%，收33926.74點。
標準普爾指數上漲49.59點或1.15%，收4378.41點。
那斯達克指數大漲219.89點或1.65%，收13555.67點。
費城半導體指數勁揚126.640點或3.60%，收3642.412點。（譯者：陳政一）1120628
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