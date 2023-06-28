一名70多歲女子某天突然下半身無力而掛急診，檢查未發現女子有生理異常現象，女子在住院期間的血壓數值顯示，女子夜間的血壓飆高、白天則正常，明顯與一般人不同。醫師表示，此為「隱性高血壓」，患者常出現半夜突然睡不著、嚴重心悸、頭很痛或頭暈，較容易在夜間或清晨時心肌梗塞、腦中風等心血管事件。

台安醫院心臟內科醫師林謂文在《健康好生活》中表示，上述女子因突然下半身無力、極度倦怠，而被送至急診室，當時立刻進行眾多檢查，在檢查心臟部分，發現女子左前降支有80%的狹窄現象，因此放置支架，一般而言，就無大礙。

然而，女子在住院期間的血壓量測數值出現一特別現象，即夜間收縮壓較高、可達170毫米汞柱，白天收縮壓則為110~120毫米汞柱、屬正常範圍。經過進一步檢查發現，女子有腦中風現象，導致其下半身無力。

林謂文說明，人的一天中的血壓數值會不同，白天時人處於醒覺狀態，以便工作、活動，交感神經興奮，血壓會上升；晚上時人處於休息狀態，代謝較慢，血壓會下降。

他表示，該女子的血壓與正常人不同，是隱性高血壓現象之一，由於人多是在白天量測血壓，鮮少於夜間量血壓，導致夜間高血壓容易被忽略，導致人容易在晚上或清晨時發生心肌梗塞、中風等心血管事件。

隱性高血壓的危險因素包括生活壓力、抽菸、酗酒、肥胖等身體不健康者，表現症狀除了夜間血壓高於日間血壓外，在家量測的血壓高於診間量測值也是另一項明顯特徵。

林謂文並表示，隱性高血壓因為不易被察覺，且病人常不自覺，因此出現腦中風的機率遠高於一般人、甚至高於一般高血壓患者。