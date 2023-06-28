中央氣象局對花蓮縣、台東縣、屏東縣發布「大雨特報」。對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天花蓮、台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意。氣象局表示，今明是一周水氣最多的時間，午後山區易有局部大雨，尤其中南部山區有局部豪雨機率。

3縣市大雨！今明水氣最多 豪雨熱區曝。(圖/氣象局)

氣象資料指出，今天仍吹東南風，不過南方水氣增多，各地雲量增加，花東地區及恆春半島整天不定時有局部陣雨，其他地區大致為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，各地山區及南部地區有局部大雨發生的機率，甚至中南部山區有機會出現局部豪雨。

溫度方面，各地低溫大多為26、27度，白天高溫上，雲量增多，各地高溫稍降，西半部普遍為32至34度，其中臺北市、雲林及南部近山區局部高溫可能來到36度以上，東半部大約落在31、32度左右，感受上仍高溫炎熱，戶外活動務必做好防曬並多補充水分。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為東南風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級；詳查「環保署空氣品質監測網( https://airtw.epa.gov.tw )」。