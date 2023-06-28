熊仔被時報周刊CTWANT目擊與前女友李優一同出席友人的品牌活動派對，疑似舊情復燃；演藝圈中有不少分開後又在一起的例子，例如大S與具俊曄、周興哲與趙岱新以及王陽明與蔡詩芸，都是兜兜轉轉後，才發現對方是生命中對的人。

去年大S無預警宣布與多年前的男友具俊曄結婚，震驚所有人，兩人曾在過去有過一段情，當時具俊曄來台在蘇慧倫演唱會演出，看到大S後便展開熱烈追求，但因為當時具俊曄知名度太高，公司祭出禁愛令，兩人只能無奈分手。由於大S的電話號碼20年沒換過，具俊曄得知她離婚後，鼓起勇氣打給她，才重新牽起這段緣分。

分手再復合後，周興哲與趙岱新共組甜蜜家庭。（圖／翻攝自周興哲IG）

即將當爸的周興哲對老婆趙岱新呵護有加，但他們的感情並非一帆風順，一開始周興哲對女方一見鍾情，在一起兩年後卻分手，分開後兩人在新北耶誕城的演唱會上同台，並大方擁抱，問及是否復合雙方也沒把話說死，果然不久後就傳出復合消息，去年求婚成功並登記結婚，今年3月周興哲開心宣布趙岱新懷孕的喜訊。

王陽明與蔡詩芸從小都在國外長大，2005年時一同在師大學中文而相識相戀，交往兩年後卻因遠距離而漸行漸遠，分手8年後因為工作再次相遇，復合僅4個月就決定與對方相伴一生，兩人目前育有一女，一家三口的生活相當幸福。

王陽明與蔡詩芸分手8年後，決定共度一生。（圖／翻攝自蔡詩芸IG）

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