柯震東本月18日迎接32歲生日，被問到如何慶生，透露自己近期生活規律，只有簡單跟朋友小聚一下。果然正如柯震東所說還都是真的，時報周刊CTWANT直擊他生日前一天與友人在自家的新酒吧聚會，包括剛傳出分手消息的拜把兄弟王大陸、電台少東洪武以及復興中小學的友人們在內，現場幾乎清一色都是男性，不見柯震東的「緋聞女友」峮峮到場，當然也沒有王大陸疑似已成前任的蔡卓宜，慶生派對上充滿兄弟情，陽剛味破表。

柯震東的慶生趴上，柯爸提早離開。（圖／本刊攝影組）

穿著黑白花紋襯衫的柯震東帥氣現身生日會。（圖／本刊攝影組）

17日晚間十點多，柯震東生日前夕與友人在自家的新酒吧聚會，10點9分柯爸柯耀宗和一名女性友人先離開，接著柯震東及友人們走出酒吧，7個男生站酒吧外排排站，由其中一名男子的老婆幫忙大夥兒留下合影。7個男生除了扮帥、耍酷外，也做出一些搞怪表情，看得出來這群是都是他相當要好的結拜朋友。除了電台少東洪武，從小玩到大的好友王大陸當然也沒缺席。

柯震東與友人們準備步出店外，在這樣的場合他手上竟還拎著水壺。（圖／本刊攝影組）

柯震東（右三）與包括王大陸（左三）等數位復興中小學畢業的同學一同慶生合影，充滿陽剛氣息。（圖／本刊攝影組）

不過，除了幫忙拍照的女子之外，沒有其他女性友人在場，就好像這是一場男孩子們的聚會一樣，特別是和大馬女神蔡卓宜去年12月才認愛的王大陸，先前還會透過社群媒體公開放閃，也受到不少粉絲祝福。不過，近日卻有眼尖網友卻發現兩人已「互相取消追蹤IG」，女方最新的發文還透露著情變的味道，自然蔡卓宜也就不會出現在柯震東的生日趴上，其他包括洪武的女友張甯兒也未到場，似乎說好刻意不帶女友出席，不特別說是慶生派對，倒有點像是兄弟們在陪伴傳出分手消息的王大陸一般。

一群人散步前往柯震東家的另一間店續攤，路上王大陸與柯震東不停地講話。（圖／本刊攝影組）

好友蔡凡熙（左圖）與帶著女伴的大飛參加柯震東的慶生續攤。（圖／本刊攝影組）

拍完合照後，柯震東與王大陸一行人散步離開，接著走進柯家樓下的酒吧續攤，與柯震東交情要好的蔡凡熙和大飛也來到酒吧，現場只有大飛帶了短髮女伴出席，不知是不是新的約會對象，終於讓這場陽剛味破表的慶生派對多了幾分溫柔。

幫柯震東慶生的一群兄弟，正是先前柯震東出席好友婚禮當伴郎的同一群復興同學。（圖／本刊攝影組）

在生日當天柯震東分享了自己從小到大的畫面，一起長大的王大陸自然也出現在照片中。（圖／取自柯震東IG）

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