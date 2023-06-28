路透社報導，蒲亭在克里姆林宮對俄軍士兵講話時說，他一向尊重瓦格納戰士，但是這個集團完全由國家預算資助。

蒲亭表示，在去年5月至今年5月間，瓦格納集團從國防部支取860億盧布（10億美元），此外，普里格津的外燴公司「協和」（Concord）從供應俄羅斯軍隊伙食的國家合約賺取800億盧布。

普里格津今年稍早表示，一直以來都是他資助瓦格納，但在俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略戰爭後，他一直尋求獲得額外資助。