路透社報導，蒲亭在克里姆林宮對俄軍士兵講話時說，他一向尊重瓦格納戰士，但是這個集團完全由國家預算資助。
蒲亭表示，在去年5月至今年5月間，瓦格納集團從國防部支取860億盧布（10億美元），此外，普里格津的外燴公司「協和」（Concord）從供應俄羅斯軍隊伙食的國家合約賺取800億盧布。
普里格津今年稍早表示，一直以來都是他資助瓦格納，但在俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略戰爭後，他一直尋求獲得額外資助。
俄羅斯總統蒲亭今天表示，傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）及其創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）過去一年獲得國家將近20億美元資助，普里格津發動兵變後，其外燴公司的財務將接受調查。
路透社報導，蒲亭在克里姆林宮對俄軍士兵講話時說，他一向尊重瓦格納戰士，但是這個集團完全由國家預算資助。
蒲亭表示，在去年5月至今年5月間，瓦格納集團從國防部支取860億盧布（10億美元），此外，普里格津的外燴公司「協和」（Concord）從供應俄羅斯軍隊伙食的國家合約賺取800億盧布。
普里格津今年稍早表示，一直以來都是他資助瓦格納，但在俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略戰爭後，他一直尋求獲得額外資助。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。