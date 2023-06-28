圖為去年時任民進黨主席的蔡英文（右）為花蓮縣長被提名人Kolas Yotaka（中）授予背帶。（資料照,陳信翰攝）

總統府發言人Kolas Yotaka驚爆與其去年競選花蓮縣長期間．負責貼身保護她的李姓已婚隨扈，陷入不倫戀，並遭李妻求償百萬。對此，Kolas則回應稱不清楚李男的婚姻狀況，並強調她與李先生「已沒有聯繫」。

據《鏡週刊》今(28)日報導，Kolas Yotaka與去年競選花蓮縣長期間，負責貼身保護她的李姓已婚隨扈陷入不倫戀，選縣長失利後回任府發言人，仍經常往返台北、花蓮兩地，並與歸建員警勤務的李男在花蓮共築愛巢。

該報導更提到，Kolas原已計畫好要和對方生小孩，將小孩取為Lucy。兩人的露骨對話也被揭露，有次Kolas向李男表示「我的MC來了，Lucy沒有了」、「我的心情很差」，李男則以「提早來了」、「我會一直努力、我只想要妳有Lucy」回應。然而，兩人的對話遭李妻發現，一狀告上法院，並向Kolas求償百萬元。對此，Kolas則回應稱她不清楚李男的婚姻狀況，並表示她與李男「已沒有聯繫」。