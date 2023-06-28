男星「黑人」陳建州27日遭前黑澀會美眉成員大牙指控，十多年前除對她言語騷擾，更硬闖她的房間逼發生關係，對此，雖陳建州立即發出律師聲明否認，但事件仍持續延燒，更有網友挖出過去他與黑澀會美眉們的互動，其中當時她帶著一群美眉們上《康熙來了》時，被美眉們圍繞坐大腿的畫面，遭主持人蔡康永看了直批「你做這是甚麼節目，怎麼那麼酒池肉林啦！」

陳建州過去曾帶黑澀會美眉們一同上節目《康熙來了》，當時他還在節目中笑稱自己是處男並提到「因為暑假的關係，9月就是墮胎潮，這些美眉都是高危險群」，沒想到這時有一位黑澀會美眉Cindy突然說：「我也還是處女。」陳建州當場傻眼直呼「妳跟講這幹麻？」

此外，節目中可見所有黑澀會美眉圍著陳建州一圈坐，而當時突然有一位美眉Anli直接坐在陳建州大腿上，蔡康永見狀後當場直批陳建州：「你做這是甚麼節目，怎麼那麼酒池肉林啦！」而陳建州當下聽後則露出非常開心的表情，並哈哈大笑。

陳建州過去與黑澀會美眉互動全被挖。（影片擷取自我愛貓大youtube，若遭移除請見諒）

多年過去，大牙則是27日發文指控，2012年遭黑人陳建州性騷，她表示，當年的老闆陳建州先是不斷示意要進她房間「鬆一下」，還說「那我們快一點」、「妳很正」等言語騷擾，之後還以要討論事情為由進到大牙房間，怎料對方竟開始手來腳來，還從身後環抱她，要求發生關係，導致她身上僅剩的浴袍都鬆開，當她端出范瑋琪希望能阻止黑人，黑人卻說：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」讓她當場傻眼，最後是她不斷拒絕陳建州才停手。

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