今天南方水氣增多，南部及花東有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後西半部及其他山區有局部短暫雷陣雨，各地山區及南部有大雨或大雷雨機率，留意劇烈天氣；氣象專家指出，未來一周午後仍易有對流發展，明天大氣更不穩定，劇烈天氣範圍擴大。

中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，花蓮、台東地區及恆春半島有局部大雨發生機率。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，未來一周（6／28至7／4）台灣持續在太平洋高壓邊緣，高壓沉降作用較弱，無法抑制不穩定的大氣，午後易有對流發展。

今天台灣東南方熱帶雲系北上，花東及恆春半島有局部陣雨，各地近山區午後也有局部短暫雷陣雨，有小範圍劇烈天氣發生機率。各地高溫炎熱，北部22至36度、中部22至36度、南部23至36度、東部22至35度。

明天花東及恆春半島仍有局部短暫陣雨，各地近山區午後也有局部短暫雷陣雨，大氣更不穩定，劇烈天氣範圍擴大。

最新模式模擬顯示，周五至周日（6／30至7／2）台灣附近由東南風漸轉為偏南風，低層水氣多，南部偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，受影響的範圍大，應注意局部性大雷雨。