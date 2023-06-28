總統府發言人Kolas。（取自Kolas Yotaka臉書）

總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）驚爆與已婚隨扈產生不倫戀，兩人甚至有生小孩的計畫，還幫孩子取名為Lucy，遭正宮發現後提告求償百萬，此事經媒體報導後，谷辣斯已迅速將其臉書內容全數隱藏，甚至關閉私訊功能。

據《鏡週刊》今（28）日報導，谷辣斯去年競選花蓮縣長期間，與李姓隨扈發展出不倫戀，競選失利後雖然回任總統府發言人，但仍常常前往花蓮與李相會，甚至算好日子，希望兩人能夠有「愛的結晶」。

報導指出，兩人不時甜蜜熱線、聊天，但正宮察覺有異後，掌握了兩人的聊天過程，並在提告時一舉提供了多達156頁的對話紀錄，內容包括谷辣斯說「我的MC來了，Lucy沒有了」，李男則回應「我會一直努力、我只想要妳有Lucy」，李男甚至還曾說「這是一個隨扈愛上總統府發言人的故事，感覺自己好髒好不搭」，並幫谷辣斯取了一個代號「聖母峰」，谷辣斯則回說「只有你一人登山」。

針對報導內容，谷辣斯雖然回應周刊詢問僅稱，自己不清楚李男的婚姻狀況，且已與對方沒有聯繫，但檢視兩人過去對話，李男曾稱「我很認真，但我們身分懸殊，我會家破人亡」，谷辣斯也說「我會身敗名裂」，因此網友對谷辣斯的說法保有懷疑。事發後，谷辣斯臉書雖然尚未關閉，但卻將內容全數隱藏，私訊功能也被暫停使用。