接受新光一號不動產投資信託基金專任委託的第一太平戴維斯副總經理陳逸鴻表示，今天標脫的新光國際商業大樓，坐落精華地段，距離南京復興捷運站僅200公尺，是台北捷運旅運量第4大的車站，平日捷運進出人數超過8萬人次，商圈人潮眾多。本案屋況良好、大樓管理嚴謹，現況滿租有穩定收益，有機會吸納周圍辦公室改建，企業辦公室搬遷的需求，帶動租金上漲，再加上本案也有都更改建題材與潛在效益，是推動投資人積極參與競標的原因。

昨日標脫的新光國際商業大樓，是新光一號不動產投資信託基金啟動公開標售計畫的最後一個開標的標的，合計六個標的標脫金額總計306.9億元，比標售總底價高出3.25%。新光一號是台灣不動產證券化市場上第4檔要清算的REITs，從不動產標的數量、基金規模來看，都是4檔REITs中最大的。

陳逸鴻副總表示，過去第一太平戴維斯成功協助清算處分的基泰之星、三鼎與駿馬一號3檔REITs的經驗分析，過往保險業積極參與競標分搶標的，但這次新光一號公開標售，保險業受限於央行升息拉高投報率門檻難以參與，改由專業投資機構、財團法人、建設公司跟家族辦公室等投資人得標，足見台灣商用不動產的買家多元，也顯示對於商辦的需求及商用不動產的中長期發展深具信心。