日月光投控(3711)子公司日月光半導體，間接以舊有債權取得香港聯晟控股有限公司發行增資新股(持股比率約19%)，從事經營股權投資、項目投資等業務，暨依持股比率及多層次投資架構合計以美金1億6108萬8000元間接投資大陸地區日月新半導體(蘇州)有限公司、日榮半導體(上海)有限公司、日月新半導體(昆山)有限公司、日月新半導體(威海)有限公司、樂依文半導體(東莞)有限公司、聯測優特半導體(煙臺)有限公司、聯測優特半導體(上海)有限公司等7家大陸事業。

鑒於本案係屬財務投資性質，並經經濟部工業局邀集產官學召開關鍵技術小組進行審查，符合「在大陸地區投資晶圓鑄造廠積體電路設計積體電路封裝積體電路測試與液晶顯示器面板廠關鍵技術審查及監督作業要點」等規定，爰經委員會議同意本案投資，並於核准函附帶提醒日月光，考量半導體產業全球重要性提升，對於相關技術和營業資料應加強保密及控管，避免我國先進半導體技術及人才外流。

日月光投控並前已於112年3月15日(代子公司日月光半導體)發布重大訊息。