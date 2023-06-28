展望2024年，簡銘達指出，逸達將持續迎來令人振奮的里程碑；除FP-025授權有望於明年上半年完成外，CAMCEVI 3個月劑型預計於2024年提出歐美藥證申請，預計2025年獲核准後陸續上市銷售，將為逸達帶來另一波里程金與權利金高峰，且亦可望帶動既有六個月劑型銷量提升，公司正積極朝向SIF(新劑型新藥)與NCE(新成分新藥)雙授權的另一成長高峰的目標前進。
逸達2023年現金增資發行普通股17,500,000股，每股認購價格為新台幣75元；本次增資新股預定於6月30日撥入認購股東集保帳戶。
逸達(6576)已收足現金增資股款新台幣13億1,250萬元，並訂6月27日為現金增資基準日。董事長簡銘達博士說，本次現增資金用途將用於一般營運研發所需，包括FP-001(即CAMCEVI，leuprolide長效注射劑)兒童中樞性性早熟三期臨床試驗、ALDH2活化劑FP-045范可尼貧血症臨床試驗，以及MMP-12抑制劑FP-025相關呼吸道疾病臨床試驗等。
展望2024年，簡銘達指出，逸達將持續迎來令人振奮的里程碑；除FP-025授權有望於明年上半年完成外，CAMCEVI 3個月劑型預計於2024年提出歐美藥證申請，預計2025年獲核准後陸續上市銷售，將為逸達帶來另一波里程金與權利金高峰，且亦可望帶動既有六個月劑型銷量提升，公司正積極朝向SIF(新劑型新藥)與NCE(新成分新藥)雙授權的另一成長高峰的目標前進。
逸達2023年現金增資發行普通股17,500,000股，每股認購價格為新台幣75元；本次增資新股預定於6月30日撥入認購股東集保帳戶。
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