展望2024年，簡銘達指出，逸達將持續迎來令人振奮的里程碑；除FP-025授權有望於明年上半年完成外，CAMCEVI 3個月劑型預計於2024年提出歐美藥證申請，預計2025年獲核准後陸續上市銷售，將為逸達帶來另一波里程金與權利金高峰，且亦可望帶動既有六個月劑型銷量提升，公司正積極朝向SIF(新劑型新藥)與NCE(新成分新藥)雙授權的另一成長高峰的目標前進。

逸達2023年現金增資發行普通股17,500,000股，每股認購價格為新台幣75元；本次增資新股預定於6月30日撥入認購股東集保帳戶。