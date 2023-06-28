台灣民間喪禮有燒紙紮祭品給往生者的習俗，一名男子表示，昨經過板橋殯儀館附近，看到一間紙紮行外放了一座紙紮超市，LOGO設計、配色和全聯福利中心一模一樣，設備應有盡有，讓他看了直呼「陰間用的全聯也是意外高級」，文章引發網友爆量留言，不少人笑稱「往生還要支援收銀太累了」，也有人透露紙紮全聯要價3萬多。

原PO昨（27）日於臉書社團《路上觀察學院》指出，行經板橋殯儀館附近的紙紮行，看到店家在騎樓擺放的紙紮超市，LOGO配色和全聯一模一樣，店名寫「全年福利中心」、「天堂總店」。

從他上傳的圖片來看，門市配備相當齊全，不僅配有汽機車停車格、冷氣，門口有2盆盆栽及4張休息椅，還有4名店員。此外，超市的屋頂還放了像小山一樣高的紙紮金塊和金紙鶴，讓原PO看了直呼「陰間用的全聯也是意外高級。」

圖文吸引逾7千多名人關注，網友嘖嘖稱奇，「記得要燒一隻福利熊」、「再來個好市多也不意外」、「燒全聯不划算，你還要多燒一堆員工支援收銀」、「可能是祖先想加盟全聯吧」、「往生還要支援收銀太累了吧」。

留言中有人說紙紮都不便宜，「這個很貴呢！上次我看了一下價錢，就放棄了，7-11也不便宜」、「這個我之前看到3萬多，有點嚇到」。