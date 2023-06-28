Me too事件燒不停，目前看似沒有止盡的一天，也讓許多藝人人設翻車，其中黃子佼遭指控性騷後，直接爆出13名藝人黑料，接著情緒不穩送醫，而在幼時目睹母親和小王上床，因此產生童年陰影的他，被指出與拋棄他的母親相隔40年久別重逢時，態度相當冷淡，連旁人都看不太下去。

黃子佼先前爆出13名藝人黑料後，便將臉書粉絲專頁關閉，私人帳號也轉為不公開，日前被發現雖然重新開啟，但封面和大頭貼全遭移除，直播過程中提及10歲時目睹母親和別的男人上床，讓他的童年就此產生陰影，尤其母親後來拋棄他離家時，即便如何哀求仍無法遏止這場悲劇發生，也讓母子倆的關係降至冰點，就此形同陌路。

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根據《鏡週刊》報導，而黃子佼的母親透過多層關係，找上邱瓈寬聯繫上黃子佼，希望能促成母子倆久別重返，不過當時他強調「見了也沒意義」不斷推託，直到母親不斷央求才勉強點頭答應，據悉，母親還特地打了金項鍊要送他，似乎想藉此修補母子關係，不過黃子佼的反應卻非常冷淡，甚至到旁人都看不下去的程度，而他在直播中也提及過這段過往：「非常謝謝寬姊陪我見她一面，沒話可說」，更強調對於過往種種造成的傷害，自己永遠不會放下。

黃子佼遭到性騷風波影響，如今已經請辭節目《未來少女》，預計在7月14日錄影的新節目《大老闆聯盟》，節目製作總監表示沒有替換主持人的打算，似乎意謂著未來仍有復出的可能性。

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