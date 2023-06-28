在展覽部份，去年首度設立的CDMO(委託開發暨製造服務)專區，今年擴大展出，國內外CDMO大廠均不缺席，包括台康、台耀、保瑞、大江生醫、中裕新藥、永昕、、基龍米克斯、國光、霖揚、進階、博訊、潤雅、日隆精化等國內廠商，以及必帝、FUJIFILM與Wuxi Biologics等國際廠商，一舉躍升展覽最大展區，展示公司最新技術、設備與經營策略。

為展示台灣臨床試驗量能，今年亦新增CRO(臨床試驗)專區，國內外知名臨床機構參展，如精睿、安美睿與明生等公司，而全球知名的CRO公司如徠博科(LabCorp)及ThermoFisher亦首次參與。

國境解封後，今年國際參與創新高，共有來自20國廠商參展，其中美國、英國、澳洲、瑞士、比利時、義大利、波蘭、印度、馬來西亞與奧地利更設置國家館。而去年備受好評的「多國區域合作論壇(Regional Collaboration Forum)」，今年亦擴大規模，包括日本、澳洲、加拿大、馬來西亞、印度、立陶宛、香港等將分別舉辦其生技論壇，並率生技參訪團來台與會，將有超過40家公司來台參與，預期將擴大國際廠商參與與交流，亦希望提供台灣生技醫藥產業更多國際合作及募資的機會。

在國際論壇部份，聚焦2024國際投資趨勢、mRNA與基因治療等創新技術以及市場供應鏈等議題。眾所關注的生技產業趨勢，特別邀請國際重磅講者分享，包括全球BIO生技協會政策長John Murphy 分享「政府政策變革對生技產業的影響」；國際知名市場研究公司Frost & Sullivan、國際藥品與資訊公司IQVIA以及國際臨床試驗機構Syneos Health分享在精準醫療、生醫產業以及臨床試驗三大未來趨勢與前景。因疫情影響而成全球關注焦點的CDMO(委託開發暨製造服務)議題，亦特別邀請PwC Strategy& 專家分享疫後的全球供應鏈與CDMO趨勢。