女星大牙（周宜霈）昨（27日）在社群平台爆料自己曾遭到性騷，她透露，之所以會忍11年不敢翻臉，是因為對方曾在黑澀會時期冷凍過她「他有的是方法能讓我馬上沒有工作」然而，資深媒體人許聖梅在社群上提及，有次其他媒體要談論為何陳建州被封為「裝熟魔人」，要她發表看法，之後相關談論曝光後，則接到某人士的電話表示要提告，更說「范范很生氣」讓她至今都覺得怕。

許聖梅昨（27）日在臉書發文表示，過去在節目上碰見陳建州時覺得對方很客氣「一度以為他是個非常真誠的人」，不過在某次她接受到大陸媒體採訪，希望她談談有關陳建州為什麼有「裝熟魔人」的封號的話題，而當時對於陳建州印象不錯的她，就以媒體人的角度去做分析。

怎料，不久後許聖梅接到「某人士電話（不是黑人本人），話裡軟中帶硬，還說范范很生氣，（感覺范范一生氣，天就會崩下來。）我深刻體會來傳話者的用意，對方還提到不排除提告，我只好發揮『卒仔精神』，跟對方好話說盡。（為了討一口飯吃）之後對方也不了了之，但驚恐的過程記憶猶新」始終不明白自己犯了什麼錯。

此外，她透露，去年在一個現場播出的節目，有來賓「不慎」提到黑人兩個字「現場工作人員一陣驚恐，立馬拿起白板寫下，不要提到黑人。」而當時她的本能告訴她「閉上嘴可以保平安，為了一口飯」之後在化妝間，「主持人提到黑人有打電話跟她溝通，但黑人顯然不太開心，所以…」最後許聖梅向大家喊話「我不認識大牙，但是大牙如果没有我們的支持，她會永遠困在11年前的那個晚上」也表示雖然自己害怕但仍支持大牙。

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