許多人努力減重，卻苦於體重仍不動如山，減重醫師表示，人體有一恆定機制，以讓體溫、血壓、體重等維持穩定，但仍可透過一些方法來減重，包括每周減重1%、攝取足量蛋白質、分段減重、肌力訓練與有氧運動、充足睡眠等6方式。

減重醫師蕭捷健在其臉書貼文表示，人體有一調節系統，透過大腦下視丘發出訊號和荷爾蒙分泌等方式，來維持身體的恆定狀態，希望讓體溫、血壓、體重等維持在某個特定區監。但研究發現，但仍可以透過一些方法來調整自身體重設定點。

1. 每周減掉1%體重

若減重速度過快，每周超過2%體重，人體會以為出現危險而進入儲存能量的模式，以節省能量消耗，導致減重停滯，且容易復胖。

2. 攝取足夠蛋白質

建議每天攝取每公斤體重1~2倍的蛋白質，且均勻分配在一整天的飲食中，以避免減重過程中肌肉流失。

3. 分段減重，每次減去10%體重

在減重週期中，設定一休息點。減掉體重10%時就讓身體暫停下來，讓身體有3~6個月時間適應新的體重。此時，人應該每天攝取能維持體重平衡的熱量，以保持新的體重設定點。

4. 肌力訓練和有氧運動

透過運動來增加身體的肌肉量，以提升基礎代謝率。

5. 充足睡眠

建議每天睡滿至少7小時。若常睡眠不足，瘦體素會減少，容易使得減重失敗。

6. 增加非運動性活動產生熱量（NEAT）

生活中，除了有意識的運動（如健身、慢跑等），還包括NEAT，即日常活動消耗的熱量（如走路、爬樓梯、做家事等）。減重者應該盡量站著、多走路、多爬樓梯，以維持高水平的NEAT。