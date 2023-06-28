炎炎夏日，室外氣溫動輒就飆升超過30度甚至更高，為了避開炙熱艷陽，這時候躲在家邊吹冷氣邊追劇絕對是最高享受啦！影音串流平台龍頭Netfli公布最新的7月份片單，強檔韓劇、美劇及實境節目輪番上陣，讓你整個暑假都不無聊！

Netflix 7月上架片單有哪些？

Netflix 7月份新上架的片單總算出爐，多部Netflix獨家影集都在這次的上架行列中，且有許多都是影迷們敲碗已久的熱門影劇續作，包含以「逃兵追緝」為故事主題的《D.P：逃兵追緝令：第 2 季》；一群擁有超能力的驅魔人，在人間剷除惡鬼的《驅魔麵館：第 2 季》；改編自暢銷小說的《下流正義：第 2 季第 1 部》、《獵魔士：第 3 季：第 2 輯》 ；以及由黑暗奇幻系戰鬥動漫《BASTARD！！暗黑破壞神：第 2 季》。至於實境節目部分，則有香豔刺激、挑戰單身男女自制力極限的《慾罷不能：第 5 季》。

image source：韓劇口碑排名(分析區間：2023/03/28~2023/06/25）

▲強檔韓劇《驅魔麵館》、《D.P：逃兵追緝令》在《網路溫度計》韓劇口碑排行榜分別為居第13、56名。

Netflix 7月下架片單有哪些？

迎接各個熱門Netflix影集續作上架，讓許多網友興奮不已，不過也令人好奇7月份下架的影劇會有哪些？目前Netflix僅公佈美國和韓國地區準備下架的作品，像是才上線半年的漫威電影《蜘蛛人：無家日》加長版，以及浪漫愛情喜劇《觸及真心》等等。

不過，想知道台灣會有哪些精彩作品準備和觀眾說再見，還有待Netflix官方的最新公告。