「AI」技術是近期最熱門的科技話題，民視新聞也搭上這股熱潮，推出「AI」主播，於昨（26）日在民視無線臺的《全球看民視》首次亮相，為臺灣第一個「電視臺AI主播」。在昨天的初登場後，前所未見的「AI主播」在網路上引發許多討論，其亮眼的外貌也備受矚目。

全臺第一個「AI主播」！民視舉辦「命名活動」

民視新聞近日推出臺灣首位AI科技主播，在昨天晚間6點30分民視無線臺的《全球看民視》中首度登場，播報全球各個主要城市的天氣。在短短不到2分鐘的播報時間中，AI主播姣好的面容引發不少網友討論，目前民視新聞也在臉書上舉行主播命名活動。對於這項大膽的嘗試，網路上出現了不同意見，有人認為這是未來的新趨勢，也有人質疑若是AI主播在報導上出錯，可能會有責任歸屬不清的問題。

這次的「AI科技主播」為民視新聞與光禾感知科技合作推出，有著被許多網友認為是「韓系美女」的亮眼外貌，該主播的外型經過半年時間的調整，以多名臺灣藝人、南韓偶像做為參考參數，不論是眼神、髮型還是動作都經過細微的調整。在個性上設定為「中性」，將以「客觀、公正、確實，資訊透明且不涉及隱私與歧視」為原則進行新聞播報，目前以國際氣象資訊為主要播報內容。

國家通訊傳播委員會（NCC）發函要求民視新聞說明AI主播的應用方式與營運計畫是否相符，並表示就算使用AI生成的畫面或內容製作報導，還是要確保事實查證，民視新聞也已前往NCC說明。雖然AI主播的外型、聲音皆透過AI科技生成，但其播報的文稿為民視新聞國際中心撰寫，新聞內容皆經過民視新聞團隊嚴格把關。

AI主播成熱門話題 印尼、香港也推過

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，在「民視」近一週的網路聲量趨勢中明顯可以看見，在民視新聞宣布推出「AI主播」的6月25日，網路聲量明顯升高，來到了近日的高峰（4,718筆），在近一週的探索概念中也可以看見「AI主播」、「AI科技主播」等主題，為近期在網路上與「民視」相關的熱門討論內容。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲「民視」近一週聲量趨勢變化。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲「民視」近一週探索概念。

其實除了民視外，香港、印尼都都曾推出過AI主播。印尼的電視臺「TV One」於4月推出3名AI女性新聞主播，以爪哇人、華人、東印尼人代表印尼的不同族群，後續又再加入了一位男性AI主播。香港電視臺也在昨（26）日推出負責播報天氣的女性AI主播「Aida」，不過卻被許多香港民眾批評「去人性化」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月20日至2023年06月26日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『民視』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。