來一杯精釀啤酒吧

根據美國釀酒商協會「BA - Brewers Association」針對精釀啤酒商定義，包括年產量600萬桶以下、酒廠持有75%以上股份及必須持有來自菸酒稅貿易局(TTB)釀酒商執照，符合上述三項定義所釀造出來的啤酒，都可以稱作「Craft Beer - 精釀啤酒」。

日商環球訊息在2022年10月產業調查中指出，精釀啤酒市場規模預計在2027年前，將以年複合成長率12.22％達到約新台幣2兆3,700億元。台灣自2002年加入WTO後開放民間釀酒，第一家民營釀酒廠「北台灣麥酒」於2003年成立，成為台灣首家精釀啤酒品牌。到了2009年金色三麥在東京國際啤酒大賞榮獲金賞獎，台灣精釀啤酒首次在國際獲獎。

至今20年過去了，不少本土精釀啤酒靠著與在地特色結合搶攻不同族群，進一步成立觀光工廠，力拚在台灣啤酒市場400億產值中能脫穎而出。今日DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，挑出台灣本土10大精釀啤酒品牌，在夏日一起乾一杯。

No.10 鄧爸麥酒

出生香港的鄧心承是台灣精釀啤酒產業中，少數啤酒釀造科系畢業，並擁有德國註冊釀酒師執照。自2002年台灣開放民營酒廠後，鄧心承先被業者請來台灣協助釀酒，到了2005年成立自己的品牌「鄧爸麥酒DB BREWERY」。

2016年鄧爸麥酒為了推廣台灣農產品，陸續推出台灣系列精釀啤酒，口味包括台北熊讚蜂蜜啤酒、新北馬告啤酒、桃園酸柑茶啤酒、苗栗草莓啤酒、雲林咖啡啤酒及台南芒果奶昔啤酒風味。其中，桃園酸柑茶啤酒，一推出即榮獲2022 年日本 IBC 國際啤酒大賽銅賞。

No.9 傳奇酒業

傳奇酒業座落在新竹縣湖口鄉，雖然2022年被大陸海關總署列為禁止進口名單，但仍是亞洲許多知名精釀啤酒、麥汁品牌的代工廠，並與宜蘭、龍井及彰化農會合作推出水果風味的氣泡酒。

近年傳奇酒業從代工走向品牌，2021年推出精釀啤酒，其中一款啤酒標榜「IPA」。「IPA」 是「India Pale Ale 印度式淡色艾爾」的縮寫，事實上跟印度沒有關係，主要過去在航海時期，英國在殖民地為了要喝到家鄉啤酒，在啤酒中添加了更多啤酒花來延長保存期限，也因為添加了更多啤酒花風味上較一般啤酒苦味較重。

No.8 蔡氏釀酒

蔡氏釀酒創辦人蔡孝緯畢業於柏林啤酒學院，返國後在南投打造自己的啤酒釀造觀光工廠。2017年蔡氏釀酒才誕生，隨即在2018年國際柏林啤酒競賽拿下一金二銀佳績，更獲選為2018台灣年度酒廠。蔡氏釀酒在啤酒風味上，像是烏梅、馬告、楊桃汁都可以是他們釀酒原料。

蔡孝緯曾表示，在研發過程都會與南投當地農會探詢是否有適合材料可以入酒。其中南投仁愛鄉盛產梅子，不過青梅入酒常見，蔡孝緯則採用經過燻製的烏梅入酒，此款烏梅啤酒曾在2022年日本的IBC國際啤酒競賽中獲得獎項。

No.7 埔樂精釀

埔樂精釀啤酒成立於2014年，釀酒廠設址在南投山城埔里。埔樂精釀主打使用純淨的埔里水，讓啤酒喝起來特別甘醇甜美，希望把在台灣埔里釀的啤酒推薦給全世界。

埔樂精釀啤酒不時研發在地風味啤酒，包括日月潭阿薩姆啤酒及埔里百香啤酒等，近年異業發展，在南投埔里打造全台唯一啤酒工廠旅館，除了自家精釀啤酒、酒吧及餐廳，還是間寵物友善的飯店，也不時推出啤酒暢飲，吸引不少網友赴南投享受兩天一夜的「精釀啤酒之旅」。

No.6 酉鬼啤酒

酉鬼啤酒2019年11月上市的精釀啤酒品牌，設廠於新北市五股區。「酉鬼」就是「醜」，團隊表示這是每一天的精釀日常。「酉鬼啤酒」認為，一杯好酒，需要好喝、好玩，還有好朋友。有了這些，就是精釀啤酒的好味道，而釀出一支好喝的酒中間種種醜陋的汗水與淚水，就留給酉鬼啤酒。

酉鬼啤酒成員來自美國、紐西蘭、台灣等地。2019年推出「夜市用 Pils」，概念來自創辦人 Max 和 Harn 逛台灣夜市時的一個念頭「台灣夜市文化如此精彩，是否能有一支相稱的啤酒來歡慶夜市的存在？」，於是進而打造一支夜市解渴專用的精釀啤酒。

No.5 掌門精釀啤酒

掌門精釀成立於 2014 年，於2016年至2017年快速展店，甚至海外設立分店。2017年掌門精釀在國外知名啤酒評價網站Uptapped中，獲選台灣區代表，最具標誌性的啤酒品牌。

事實上，掌門精釀與民眾熟悉的汽車導航系統「PAPAGO」有很大關聯。研勤科技董事長簡良益因為愛酒，乾脆擁有自有酒廠、配方、釀酒師及設備，堅持手工釀造與批量生產，也因為要有通路，在全台設置不少店面，努力推廣屬於台灣精釀啤酒的好風味。

No.4 啤酒頭釀造

不少人討厭香菜，但台灣本土精釀啤酒品牌「啤酒頭釀造」卻以彰化北斗的新鮮香菜加入麥汁，打造出特色啤酒，此款「香菜啤酒」還在 2021 WBA 世界啤酒大賽奪下台灣冠軍！

「啤酒頭釀造」創立於2015年，除了香菜口味還有不少人討厭的芋頭風味，成立至今，以「24節氣啤酒」最為人所知，推出春、夏、秋、冬不同酒精濃度，風味的啤酒，多次勇奪海內外多項大獎，2022年獲邀參加國慶酒會。副總統賴清德對於以冬瓜茶糖釀造的「小滿」酒款最為喜歡，還數度買禮盒贈送來訪外賓。

No.3 臺虎精釀

2014年成立的臺虎精釀，早期開設啤酒吧「啜飲室」專賣各國精釀啤酒。創辦人吳祖倫與四位合夥人進一步打造品牌。臺虎的第一款罐裝啤酒於2017年3月推出的「酒花飛高高」，當時僅在啤酒吧開賣時15分鐘全數賣光。

但真讓臺虎精釀引起熱議的，莫過一系列「9.99 調酒系啤酒」。其中又屬「長島冰啤」造成網路熱議，釀酒師以「長島冰茶」作為靈感發想，卻又有喝啤酒時爽快口感，一罐就能人微醺，超商獨賣時想買還不一定搶的到。

No.2 Buckskin柏克金

金車旗下的啤酒品牌Buckskin柏克金創立於 2018 年。根據網站介紹，其品牌名稱「Buckskin」意指駿馬獨特的金黃毛色，採用正統的德式啤酒配方釀造，並聘請德國專業的啤酒顧問團隊，提供最新鮮、最道地的德式啤酒風格。

柏克金啤酒有了金車當後盾增加不少曝光度，還曾經找來藝人周興哲和許光漢當年度代言人強打品牌形象。近期柏克金啤酒與台北電影節合作，推出微醺聯名限定影人禮盒，要贈送給所有入圍者、評審及頒獎人等貴賓，也獲得不少曝光。

No.1 SUNMAI 金色三麥

以自家鮮釀啤酒為主軸的「金色三麥」餐廳，2004年由葉榮發、葉冠廷父子倆攜手創立，從在地小酒廠起步，接著開餐廳自產自銷。2008年葉冠廷以台灣龍眼蜜入酒，蜂蜜啤酒就此誕生，隔年即在東京國際啤酒大賽獲獎。這款啤酒在2014年WBC美國世界啤酒大賽拿到世界冠軍，也在2022年獲得歐洲啤酒之星大賽金獎，成了台灣之光。蜂蜜啤酒也成了金色三麥的代名詞。

2016年啤酒品牌「SUNMAI」正式成立，酒標設計由橡木桶線條組成，也象徵著漢字中的「三」，同年進駐超商。2023年推出首支罐裝啤酒「晃晃白啤」，並攜手「嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店」，推出「蜂蜜檸檬啤酒」及「莓莓啤酒」兩款罐裝啤酒。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年06月26日至2023年06月25日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣精釀啤酒』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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