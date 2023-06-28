北農董事26日改選，農委會因拿不下總經理位置，董事集體缺席，使董事會技術性流會，總經理難產。農委會主委陳吉仲為力保總經理翁震炘，動作頻頻，引發各界不滿，國民黨立委參選人羅智強今也預告，將針對此案再告發陳吉仲一次。

羅智強說，北農經營權變天，農委會隨即出招退席董事會，導致北農新任董事長、總經理難產，還發出正式新聞稿重砲抨擊台北市政府霸道。此舉已嚴重妨礙北農的公司治理，傷害農民與消費者權益，陳吉仲身為農委會主委，應予究責。

羅智強指出，公司經營向來股權實力說話，選輸可以不甘願，但是持續癱瘓董事會運作，是公然破壞北農公司治理，並綁架農民與消費者權益，作為政治籌碼，實在非常惡霸。

羅智強表示，反貪腐監察院繼昨日告米蟲陳吉仲怠惰無能，無法解決農產品銷陸障礙，任由農民自生自滅，向監察院檢舉，要求彈劾後，決定再告陳吉仲「妨礙北農公司治理」，將再度遞案，請求彈劾陳吉仲。

羅智強呼籲，面對這種惡霸主委，請監察院長陳菊別再睡，好好調查、糾舉彈劾吧。