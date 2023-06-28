台中一名人夫小豪（化名）與妻子原本十分恩愛，婚後1年妻子卻因細故突然離家出走，甚至堅持離婚，他原本對此感到心痛，直到7年後突然收到派出所通知，才知道妻子當時外遇小王，並為對方生下1名兒子，甚至以孩子的名義對他提起「否認推定生父」訴訟，讓他氣炸對2人提告求償精神撫慰金，法官判2人應各賠償小豪15萬元。

據判決書指出，小豪（化名）主張與妻子2013年結婚，婚姻關係原本和樂，2014年6月妻子卻因細故逕自離家出走，拒不返家，甚至於2018年11月間，向法院提起離婚訴訟，他雖不願離婚，但因妻子堅持，致其深感心痛，最終選擇放手，2人於2019年12月經法院判決離婚確定。

小豪表示，2021年10、11月間某日，警察派出所通知他前往領取判決書，他才發現妻子於離家期間與小王產下1子，由於2人當時尚未離婚，受胎期間被婚生推定為他的婚生子女，因此妻子以孩子的名義對他提起「否認推定生父」之訴訟，氣到小豪怒告妻子離婚前即與小王為通、相姦行為，向2人各自提告求償精神慰撫金50萬元。

法庭審理時，人妻辯稱，早在2014年間她就希望與丈夫離婚，孩子確實是在婚姻期間懷上，並且於離婚後產下，但丈夫請求之精神慰撫金過高，她無力支付。

而小王則表示，與人妻認識期間，她表示自己已經訴請離婚，事後她去辦理該案件時，他才知道當時2人婚姻仍存續，「我目前單親帶一個孩子，無工作生活清苦，無能力支付精神賠償金」。

法官認為2人於小豪婚姻存續期間發生性行為，事後並產下一子， 共同侵害小豪婚姻關係圓滿之配偶權，已屬重大，斟酌雙方身分、地位、經濟能力、實際加害情形及小豪所受之精神上痛苦，判2人應各賠償精神慰撫金以15萬元為適當。