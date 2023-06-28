國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨（27）日證實，國安會前秘書長金溥聰已加入他的競選團隊。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，金溥聰幫侯友宜，會讓侯成為現在國民黨內比黨中央更重要的存在，他更與前立委郭正亮異口同聲指出，金選舉時很「狠」。

「金溥聰的出現，可能讓2024這一局出現非常關鍵的變化」，黃暐瀚昨在政論節目《少康戰情室》表示，他跑新聞這麼多年以來，國民黨選舉最厲害、最狠的人就是金。黃暐瀚以1998年台北市長為例，指出時任市長陳水扁的支持度高達70%，但最後被馬英九擊敗的原因，是因金溥聰將議題設定抓得非常清楚所致。

黃暐瀚接著說，2002年台北市長大選、2005年國民黨主席選舉，以及2008年、2012年總統大選，都是由金溥聰操刀，現在他願意幫侯友宜，會有3個效果。首先，金溥聰的文宣能力強、又有經驗；第二，他在人事上會幫忙把關；最後，金的議題掌握非常明確，「什麼要打，什麼不打」。

黃暐瀚推測，金溥聰幫侯友宜，代表馬英九會來一起幫，讓侯成為現在國民黨內比黨中央更重要的存在，以後會以他為主。不過，黃暐瀚也提醒，金溥聰過去擔任秘書長期間，與國民黨地方派系有做清楚切割，他們看到金在幫侯友宜後，是否能與侯合作，「這個可能是要關注的」。

而同台的郭正亮則透露，前行政院副院長邱義仁私下曾說，從沒有看過有人選舉出手比金溥聰還狠。