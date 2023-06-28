新普科技以行動實踐企業永續，除了於2023年5月通過科學基礎減碳目標審查(SBTi)，以2020為基準年，範疇1和2溫室氣體絕對排放量較2030年降低51%，範疇3「購買商品與服務」項目的溫室氣體絕對排放量減少25%；在國際碳揭露計畫(Carbon Disclosure Project, CDP)的表現方面，2022年獲評碳揭露B等級，在CDP公布2022年度供應鏈議合評價(Supplier Engagement Rating；SER) 結果，獲評「A-」級，顯示新普科技在減碳管理努力與行動成果受肯定。

新普科技此次大會以「SMP2 ∞ 永續核心 夥伴共榮」為主軸，揭櫫SMP永續供應鏈管理政策，由新普集團董事長、採購長及永續長進行永續供應鏈啟動簽署儀式，永續辦公室分享新普永續之路歷程，亦說明新普集團供應鏈管理四大策略及三階段目標，為了接軌國際永續動態，邀請永續專家分享ESG趨勢、減碳等永續經驗與解決方案，盼能引領供應鏈夥伴，共同面對氣候變遷，齊力達成2030年前減碳25%的目標，為保護地球盡一份心力。

展望未來，新普科技持續展開自主節能、廠內太陽光電裝置、簽訂再生能源購電合約等減碳方案，以落實減碳目標，除此之外，新普重視永續資訊揭露，預計8月發行符合GRI 及SASB最新要求之2022永續報告書，這也是繼去年發行首本永續報告書後，第二本經第三方查證符合國際標準之永續報告書。