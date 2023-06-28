瞄準上班族及外食族現做熟食需求，全家便利商店去年以「聯名款」、「熱門小吃」及「隱藏版炸烤物」三策略，已推出超過60款特色美食，為便利商店業品項最多、種類最豐富的新型態熟食區，一舉帶動熟食區業績成長3成。

看好台灣火鍋市場年產值上看400億元，香氣濃郁的麻辣鍋堪稱國民美食，「全家」聯手王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」，自6月28日起陸續推出10款椒香美食。

全家表示，王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」以其青色鮮麻的湯頭、跨界創意聯名深受消費者喜愛，榮獲網友票選第一名的麻辣鍋品牌，看準消費者愛嚐鮮特性，全家聯手青花驕推出10款椒香美食，囊括SOHOT炎選、熱狗、關東煮、蒸箱美食與冷凍袋裝小吃等多元品類席捲味蕾，更嚴選「江津九葉青花椒」關鍵原物料入料，打造芳香濃郁、醇麻爽口的獨家口感，搭配莫蘭迪色系聯名包裝，打造色香味兼具三重享受，搶攻聯名商機。